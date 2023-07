Περνάει ιατρικά και υπογράφει ο Μάουντ!

Ο 24χρονος Άγγλος άσος θα περάσει σήμερα (3/7) από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας για να συνεχίσει την καριέρα του στο “Ολντ Τράφορντ”.



Ημέρα Μέισον Μάουντ η σημερινή (3/7) για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία συμφώνησε με την Τσέλσι για την αγορά του διεθνή μεσοεπιθετικού.

Ο 24χρονος Άγγλος άσος θα περάσει σήμερα (3/7) από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με το “κόκκινους διαβόλους”, για να συνεχίσει την καριέρα του στο “Ολντ Τράφορντ”.

Mason Mount will undergo medical tests on Monday and then he’s finally gonna sign five year deal as new Manchester United player. 🚨🔴 #MUFC

Contract until June 2028 — it will also include an option to extend until June 2029.

£55m plus £5m to Chelsea. Statement this week. pic.twitter.com/LJrOlex32x

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2023