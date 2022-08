Παίρνει το δρομολόγιο της επιστροφής ο Βαν Μπισάκα

Ο Άγγλος μπακ, που έχει χάσει την θέση του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φαίνεται να είναι κοντά σε μια δεύτερη θητεία στους “αετούς”.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νίκολο Σκίρα, ο διεθνής Άγγλος δεξιός μπακ Αάρον Βαν Μπισάκα, θα δει την πόρτα της εξόδου από το “Ολντ Τράφορντ” με την Κρίσταλ Πάλας να είναι κοντά στο να τον κάνει δικό της.

O 24χρονος, που αποκτήθηκε το 2019 για το ποσό των 55 εκατομμυρίων λιρών από την Γιουνάιτεντ, δεν κατάφερε να δικαιολογήσει την υψηλή αυτή τιμή και πλέον είναι κοντά στην επιστροφή του στην Πάλας, με πολύ λιγότερα χρήματα από όσα τον είχαν πουλήσει οι “αετοί”.

O Άγγλος μπακ μετρά 124 συμμετοχές με την φανέλα των “κόκκινων διαβόλων” έχοντας πετύχει και 2 τέρματα.

Aaron #WanBissaka is getting closer and closer to return to #CrystalPalace from #ManchesterUnited. #transfers #CPFC #MUFC https://t.co/BfQO6Pd4C3

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 18, 2022