Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι του Μάντσεστερ

Για την ένατη αγωνιστική της Premier League, το παιχνίδι που… τραβάει όλα τα βλέμματα, είναι αυτό ανάμεσα στους “πολίτες” και τους “κόκκινους διαβόλους”. Οι δύο ομάδες γνωστοποίησαν τις αρχικές επιλογές των προπονητών τους.

Η Μάντσεστερ Σίτι υποδέχεται στο “Έτιχαντ”, την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ένατη αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος. Οι δύο προπονητές δεν προχώρησαν σε κάποια “τεράστια” έκπληξη, ξεκινώντας με τις αναμενόμενες επιλογές τους. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (2/10) στις 16:00 το μεσημέρι.

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρντιόλα): Έντερσον, Γουόκερ, Ακάνζι, Άκε, Κανσέλο, Ντε Μπρόινε, Γκουντογκάν, Σίλβα, Φόντεν, Γκρίλις, Χάαλαντ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Έρικ Τεν Χαγκ): Ντε Χέα, Νταλότ, Βαράν, Μαρτίνες, Μαλάσια, Μακ Τομινέι, Έρικσεν, Φερνάντες, Σάντσο, Άντονι, Ράσφορντ

🔵 Your City line-up for the derby! 🔵

XI | Ederson, Walker, Akanji, Ake, Cancelo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Foden, Haaland, Grealish

SUBS | Ortega Moreno, Carson, Dias, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Palmer, Lewis#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/rAGmzPTQ33

— Manchester City (@ManCity) October 2, 2022