Ο παίκτης του μήνα στο Μάντσεστερ

Οι “κόκκινοι διάβολοι” με ένα poll στο επίσημο σάιτ τους, αναρωτιούνται ποιος θα κερδίσει το βραβείο για τον κορυφαίο του μήνα Σεπτέμβρη, ενώ υπάρχουν τρεις υποψηφιότητες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, διανύει μία πολύ καλή περίοδο, καθώς έχει κερδίσει τρία από τα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε για αυτό το μήνα. Το μόνο χαμένο παιχνίδι ήταν αυτό απέναντι στη Σοσιεδάδ για το Γιουρόπα Λιγκ. Ο Σεπτέμβρης ξεκίνησε με ένα “δυνατό” διπλό με 1-0 απέναντι στη Λέστερ, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε η καταπληκτική εμφάνιση των “κόκκινων διαβόλων” απέναντι στην Άρσεναλ και η νίκη με 3-1 για την Premier League.

Η τελευταία αναμέτρηση των “μπέμπηδων” ήταν αυτή απέναντι στη Σερίφ Τίρασπολ εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ, στην οποία επικράτησαν με 2-0. Ο Έρικ Τεν Χαγκ έχει καταφέρει να διώξει τα… μαύρα σύννεφα από τον ουρανό του “Ολντ Τράφορντ” και όλα πλέον κυλούν καλύτερα για τους οπαδούς. Οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερη παίκτη για το μήνα Σεπτέμβρη είναι οι Έρικσεν, Βαράν και Σάντσο.

Who’s getting your vote for September’s award? 👀#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) September 20, 2022