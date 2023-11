Νοκ άουτ ο Κασεμίρο

Χωρίς τις υπηρεσίες του Βραζιλιάνου μέσου θα κληθεί να συνεχίσει τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για αρκετές εβδομάδες, καθώς οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως έχει υποστεί βαριά θλάση.

Στη λίστα των απουσιών συμπεριλήφθηκε και ο Κασεμίρο, ο έμπειρος μέσος αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό από την αναμέτρηση της Τετάρτης (1/11) με τη Νιούκαστλ για το EFL Cup (0-3).

Ο Κασεμίρο υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των “Κόκκινων Διαβόλων”, ο Βραζιλιάνος άσος υπέστη θλάση και θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

ℹ️ @Casemiro has been ruled out for several weeks.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 3, 2023