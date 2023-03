Μπολτ: «Είμαι πιο γρήγορος από τον Ράσφορντ»

Ο θρυλικός Τζαμαϊκανός σπρίντερ επισκέφτηκε για πρώτη φορά μετά από το 2021 το “Ολντ Τράφορντ” για να δει διά ζώσης τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει για το πάθος του για το ποδόσφαιρο, αλλά και να πετάξει το γάντι στον… Άγγλο επιθετικό.

Ο Γιουσέιν Μπολτ είναι δηλωμένος θαυμαστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο είχε να βρεθεί στις εξέδρες του “Ολντ Τράφορντ” από το 2021 και το γεγονός της επιστροφής του στο γήπεδο για τον προημιτελικό του FA Cup κόντρα στη Φούλαμ (3:1) αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα είδηση.

Ο θρυλικός Τζαμαϊκανός σπρίντερ δεν περιορίστηκε μόνο στην παρουσία του στις εξέδρες, αλλά εμφανίστηκε στην κάμερα για δηλώσεις και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο σύντομο πέρασμά του από το ποδόσφαιρο μετά από την αποχώρησή του από τα σπριντ.

«Η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο ήταν πάντα κάτι που ήθελα. Λατρεύω το άθλημα αυτό και πάντα σκεφτόμουν “γιατί να μην προσπαθήσω;”. Ήμουν πολύ σοβαρός αλλά τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα ήθελα», δήλωσε ο 36χρονος πλέον Τζαμαϊκανός, ο οποίος πέταξε το γάντι του στον Μάρκους Ράσφορντ, ξεκαθαρίζοντας πως είναι ταχύτερος από τον Άγγλο διεθνή στράικερ.

