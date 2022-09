Με απουσίες στο ντέρμπι του Μάντσεστερ η Γιουνάιτεντ

Χωρίς βασικούς παίκτες θα αγωνιστούν κόντρα στη Σίτι οι “κόκκινοι διάβολοι” με το έργο του Τεν Χαγκ να παρουσιάζεται πολύ δύσκολο στο Έτιχαντ.

Το απόγευμα της Κυριακής, (2/10, 16:00) διεξάγεται το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ, με τη Γιουνάιτεντ, να έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα απουσιών.

Συγκεκριμένα, όπως όλα δείχνουν αμφίβολοι για το παιχνίδι είναι οι Άντονι Μαρσιάλ και Μάρκους Ράρφορντ. Οι δύο παίκτες ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και είναι πολύ πιθανό, να μην είναι διαθέσιμοι την Κυριακή, δημιουργώντας “πονοκέφαλο” στον Έρικ Τεν Χάαγκ.

Εκτός, παραμένει και ο Χάρι Μαγκουάιρ, που έχει επιστρέψει με μυϊκό τραυματισμό από τα παιχνίδια της Εθνικής Αγγλίας για το Nations League, όμως ήδη ήταν εκτός ομάδας.

Erik ten Hag on Harry Maguire: “I’ve to coach him and back him — but I back Maguire because I believe in him”. 🔴 #MUFC

“His quality is really good, you see that from his caps for England. I am sure he can turn it around — really, I am convinced of that”. pic.twitter.com/1HLZjXLf17

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2022