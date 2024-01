Η Γιουνάιτεντ προσέλαβε τον Μπεραντά

Σε μια σημαντική… εξωαγωνιστική μεταγραφή προχώρησαν οι “κόκκινοι διάβολοι” στη θέση του διευθύνοντα συμβούλου, λίγες μέρες μετά την παραίτηση του Μπεραντά από τη συμπολίτισσα Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τον Ομάρ Μπεράντα ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο, ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του. Η ημερομηνία έναρξης των καθηκόντων του Μπεράντα θα επιβεβαιωθεί σε εύθετο χρόνο, ενώ ο Πατρίκ Στιούαρτ Stewart θα συνεχίσει ως προσωρινός διευθύνων σύμβουλος, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

We are pleased to announce the appointment of Omar Berrada as our new Chief Executive Officer.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 20, 2024