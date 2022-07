Γκάρι Νέβιλ: «Σταματήστε το μπούλινγκ στον Μαγκουάιρ»

Μετά την απόφαση του Έρικ Τεν Χαγκ να διατηρήσει τον Άγγλο κεντρικό αμυντικό στους αρχηγούς της ομάδας, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, με οπαδούς να ασκούν σφοδρή κριτική και τον Γκάρι Νέβιλ να τους…βάζει στη θέση τους.

Όλα τα είχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτό της έλλειπε. Δεν φτάνει που έχει προκληθεί ντόρος εδώ και μία εβδομάδα με το μεταγραφικό σίριαλ του Κριστιάνο Ρονάλντο, τώρα ξαφνικά επειδή ο Ολλανδός τεχνικός δεν αφαίρεσε το περιβραχιόνιο από τον Χάρι Μαγκουάιρ γίνεται ο… κακός χαμός με τους οπαδούς να σχολιάζουν ασταμάτητα τον 29χρονο Άγγλο.

Ο Τεν Χαγκ πάντως βρήκε υποστήριξη στην απόφαση του να διατηρήσει τους αρχηγούς ως έχει, από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή των «μπέμπηδων», τον Γκάρι Νέβιλ. Ο τηλεσχολιαστής τόνισε, ότι πρέπει να στηρίξουν τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας αντί να του κάνουν μπούλινγκ, ενώ συμπλήρωσε ότι με τη στάση τους κριτικάρουν και την απόφαση του 52χρονου κόουτς.

So the same United fans fuming with me for applauding the decision to keep Maguire as captain seem to be without knowing criticising the new manager for his decision. Maybe support Maguire and stop bullying him on here! The new manager obviously likes him.

