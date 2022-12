Έρχονται… ανανεώσεις στο Μάντσεστερ

Ο Έρικ Τεν Χαγκ, παραχώρησε δηλώσεις και ανέφερε ότι οι “κόκκινοι διάβολοι” έχουν σκοπό να ανανεώσουν τους ποδοσφαιριστές, των οποίων το συμβόλαιο αναμένεται να λήξει τον Ιούνιο έχοντας όμως την… ασφάλεια της επέκτασης.

Ο Ολλανδός τεχνικός, επιβεβαίωσε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει σαν πρωταρχικό στόχο, να επεκτείνει τη συνεργασία της με τους ποδοσφαιριστές που το συμβόλαιο τους λήγει τον Ιούνιο. Παρόλα αυτά, οι “κόκκινοι διάβολοι” έχουν την… ασφάλεια της επέκτασης στους όρους του συμβολαίου. Συγκεκριμένα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κάνει λόγο για τους Ράσφορντ και Νταλότ, οι οποίοι δεν πρόκειται να αποχωρήσουν ως ελεύθεροι.//

Erik ten Hag confirms Man United plan for players out of contract in June: “We are talking to them to extend contracts, but we have control because we have an option on all the players and we will exercise those options”. 🚨🔴 #MUFC

Rashford and Dalot will not leave for free. pic.twitter.com/k89KSBVzyf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2022