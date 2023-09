Εκτός μέχρι τη διακοπή ο Ρεγκιλόν, για καιρό απών ο Μαρτίνεζ

Ασταμάτητα είναι τα προβλήματα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία είδε και τον Ισπανό αριστερό μπακ να μένει εκτός με τραυματισμό, την ώρα που ο Αργεντινός στόπερ έχει επιδείνωση στη ζημιά που είχε πάθει στο πόδι του τον περασμένο Απρίλιο.

Πέρα από τα αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά θέματα με Σάντσο και Άντονι, τώρα υπάρχουν και θέματα… ανθρώπινου δυναμικού στους “κόκκινους διαβόλους”.

Ένας εκ των παικτών που προστέθηκαν πρόσφατα στην λίστα των τραυματιών, είναι ο δανεικός από την Τότεναμ, Σέρτζι Ρεργκιλόν, γεγονός που αφήνει τη Γιουνάιτεντ χωρίς αριστερό μπακ μέχρι την επόμενη διακοπή των εθνικών ομάδων (09-17 Οκτωβρίου).

Ο Ισπανός πήρε την μεταγραφή στην κόκκινη πλευρά του Μάντσεστερ την ύστατη στιγμή, καθώς οι Λουκ Σο και Τάιλερ Μαλάσια είναι από καιρό απόντες. Βάσει των τωρινών δεδομένων, αναμένεται να απουσιάσει από τα τρία επόμενα ματς της ομάδας του Έρικ Τεν Χαγκ τα οποία είναι κόντρα στις Κρίσταλ Πάλας, Γαλατασαράι και Μπρέντφορντ.

ℹ️ The boss has given the latest on our squad ahead of #MUNCRY . #MUFC || #PL

Ο τελευταίος παίκτης που είδε ο Ολλανδός τεχνικός να τραυματίζεται και να μένει στα “πιτς”, είναι ο βασικός του κεντρικός αμυντικός, Λισάντρο Μαρτίνεζ. O Αργεντινός είδε τη ζημιά που έπαθε στο πόδι του τον περασμένο Απρίλιο να επιδεινώνεται και θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό ο οποίος δεν έχει προσδιοριστεί ακριβώς.//ΓΑ

🚨🔴 Lisandro Martinez will be out of action for an extended period due to an aggravation of the foot injury he suffered in April.

The Argentinian defender experienced the setback in Premier League game against Arsenal earlier this month, Man United reports. pic.twitter.com/26E4c4ujyP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2023