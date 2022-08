Διέψευσε για Αρναούτοβιτς ο Τεν Χαγκ

Μπορεί τα μεταγραφικά σενάρια να… δίνουν και να παίρνουν τις τελευταίες εβδομάδες σε ότι αφορά την ενίσχυση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως, ο Ολλανδός προπονητής δεν θέλησε να δώσει περισσότερα πατήματα για σχόλια.

Το αρνητικό ξεκίνημα των “κόκκινων διαβόλων” με την ήττα από την Μπράιτον (2-1) δεν ήταν το μόνο θέμα που συζητήθηκε στη συνέντευξη Τύπου στο “Ολντ Τράφορντ”. Ο Έρικ Τεν Χαγκ ρωτήθηκε για το αν ευσταθεί η φημολογία που συνδέει την ομάδα του με τον Μάρκο Αρναούτοβιτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν πρόκειται να μιλήσω για ονόματα, επειδή νομίζω έχουν ήδη συνδεθεί περί τους 250 παίκτες με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο κάνουμε προετοιμασία, οπότε αυτό είναι. Έχουμε δύο επιθετικούς, ίσως τρεις μαζί με τον Ράσφορντ, ο οποίος θεωρείται επιθετικός, αλλά έκανε εξαιρετική προετοιμασία ως αριστερός εξτρέμ και σήμερα είχε επίσης δύο καλές στιγμές από την αριστερή πλευρά. Έτσι νομίζω ήταν η σωστή απόφαση να το κάνουμε έτσι. Αλλά δεν είχαμε το κλασσικό 9αρι, δεν ήταν διαθέσιμο σήμερα».

Δείτε τις δηλώσεις του:

🗣 "In this pre-season, maybe 250 players are linked to Man United."

Erik ten Hag's response to the news of Manchester United making a bid for Marko Arnautović pic.twitter.com/HFPTOT7tIi

— Football Daily (@footballdaily) August 7, 2022