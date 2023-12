Το συγκλονιστικό video της Λίβερπουλ

Ένα πολύ συγκινητικό βίντεο ανήρτησε στα social media η Λίβερπουλ, από την επίσκεψη του μικρού Ντάιρ.

Ο 12χρονος, ο οποίος έχει τη σπάνια πάθηση του συνδρόμου Crommelin και είναι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου πλήρους απασχόλησης, και η οικογένειά του προσκλήθηκαν στο “Μέρσεϊσαϊντ” από τον Κλοπ νωρίτερα αυτό το μήνα.

Ο Ντάιρ παρακολούθησε τη Λίβερπουλ να κάνει μια συναρπαστική επιστροφή νικώντας τη Φούλαμ με 4-3 στο Άνφιλντ, ένα παιχνίδι που συνέπεσε με την ετήσια Διεθνή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ.

Ο 12χρονος, από την Ιρλανδία, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του πριν από τον αγώνα.

Στη συνέχεια, η οικογένεια του μικρού φίλου της Λίβερπουλ, κατευθύνθηκε στο προπονητικό γήπεδο των «κόκκινων» την επόμενη μέρα για να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον Κλοπ, καθώς και με παίκτες της ομάδας.

An emotional way to start your Christmas 🥹

Here’s Dáire’s story… and a special day he’ll never forget ❤️ pic.twitter.com/NNDIjbcLAp

— Liverpool FC (@LFC) December 25, 2023