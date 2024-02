To ρεκόρ του Νούνιες στα… δοκάρια (video)

Αν υπήρχε τρόπαιο του πλέον… άτυχου μιας αγωνιστικής, αυτό θα πήγινε εύκολα στον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ.

Στον πρόσφατο αγώνα των “κόκκινων” κόντρα στην Τσέλσι, ο Ουρουγουανός επιθετικός “σημάδεψε” τέσσερις φορές τα δοκάρια της λονδρέζικης εστίας, τη μία μάλιστα από εκτέλεση πέναλτι.

Η Premier League, “επιβεβαίωσε” πως ο Ντάργουιν Νούνιες είναι ο πλέον άτυχος στην ιστορία της, καθώς είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που βρήκε δοκάρι τέσσερις φορές στο ίδιο ματς.

Darwin Nunez is the only player on record to hit the woodwork four times in a Premier League match! 🤏 pic.twitter.com/KNYkEfElaK

— Premier League (@premierleague) February 3, 2024