Συμφώνησαν Λίβερπουλ-Μπενφίκα για Νούνιες

Ο Ουρουγουανός επιθετικός φέρεται πως ετοιμάζει τις… βαλίτσες του, προκειμένου να γίνει κάτοικος Μέρσεϊσαϊντ για λογαριασμό των «κόκκινων».



Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Record», η Μπενφίκα αποδέχθηκε την πρόταση της Λίβερπουλ ύψους 80 εκατ. ευρώ ενώ η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει και μπόνους επίτευξης στόχων ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Ο Ντάργουιν Νούνιες αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο πέντε χρόνων, με ετήσιες απολαβές 8 εκατ. ευρώ. Με τη φανέλα των «αετών», ο 22χρονος Ουρουγουανός κατέγραψε 84 συμμετοχές, μετρώντας 47 γκολ και 16 ασίστ.

🚨 BREAKING: Liverpool and Benfica have found a total agreement for Darwin Nunez, with a deal done for €80m plus an additional €20m of achievable add-ons. The striker will sign a 5-year deal at Anfield. #awlive [@Record_Portugal] pic.twitter.com/BHnRO2TyXl

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) June 9, 2022