Στην Λίβερπουλ ο Σζομποσζλάι

“Κόκκινος” θα είναι τη νέα χρονιά ο Ούγγρος μεσοεπιθετικός, με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να ενεργοποιεί τη ρήτρα αγορά και να τον κάνει δικό της έναντι 70 εκατομμύριων ευρώ.

Παίκτης της Λίβερπουλ πρέπει να θεωρείται ο Ντόμινικ Σζομποσζλάι! Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ ενεργοποίησε την ρήτρα αγοράς του Ούγγρου μεσοεπιθετικού από τη Λειψία, η οποία είχε ισχύ μέχρι σήμερα (30/6). Μέσα στις επόμενες ώρες, η Λίβερπουλ αναμένεται να καταθέσει 70 εκατομμύρια και θα τον κάνει δικό της.

Την προηγούμενη σεζόν μέτρησε 46 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με 10 γκολ και 13 ασίστ.

BREAKING: Dominik Szoboszlai to Liverpool, here we go! Understand RB Leipzig are now informed that Liverpool have triggered the release clause. 🚨🔴🇭🇺 #LFC

€70m deal done, to be signed soon.

Personal terms agreed, Szobo’s ready for medical tests soon.

Huge signing for #LFC. pic.twitter.com/FjLLyGq68a

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2023