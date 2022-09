Στην Λίβερπουλ ο Αρτούρ Μέλο

Ο Βραζιλιάνος μέσος της Γιουβέντους ταξιδεύει ήδη για την Αγγλία, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα του Κλοπ.

Η Λίβερπουλ θα ενισχύσει τελικά τη μεσαία της γραμμή, πράγμα που έψαχνε επίμονα στις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής περιόδου και ειδικά μετά τον τραυματισμό του Τιάγκο Αλκάνταρα.

Οι “reds” βρήκαν στο πρόσωπο του Αρτούρ Μέλο τον έξτρα παίκτη που χρειάζονταν για το χώρο του κέντρου. Ο Βραζιλιάνος μέσος ταξιδεύει ήδη για την Αγγλία, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όπου θα περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και μέσα στη μέρα θα ανακοινωθεί.

Ο Αρτούρ βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια στην Γιουβέντους και έχει από ένα γκολ και ασίστ σε 63 συμμετοχές.

Arthur Melo to Liverpool, here we go! Contracts are now ready to be signed once medical will be completed in the afternoon, already booked. Arthur is flying to UK right now. 🚨🔴 #LFC #DeadlineDay

Loan deal valid until June 2023, no buy option. pic.twitter.com/xNhiJWspXb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022