Σαλάχ: «Μακάρι να ξεκινούσε αύριο η νέα σεζόν»

Την απογοήτευσή του για τον άδοξο τρόπο με τον οποίο έκλεισε η αγωνιστική χρονιά εξέφρασε στα κοινωνικά δίκτυα ο σούπερ σταρ της Λίβερπουλ.

Για πρώτη φορά μετά τον χαμένο τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος επιθετικός τόνισε την επιθυμία του να φέρει το τρόπαιο με τα “μεγάλα αυτιά” στο Μέρσισαϊντ. Παράλληλα, έδειξε τη “δίψα” του ενόψει της επόμενης ημέρας, λέγοντας ότι ανυπομονεί για την έναρξη της νέα σεζόν.

Η ανάρτηση:

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN

— Mohamed Salah (@MoSalah) June 2, 2022