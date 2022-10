Πρόβλημα με Ντίας που χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός θα μείνει εκτός δράσης για δύο μήνες, λόγω του τραυματισμού που υπέστη στο γόνατο, θα χάσει το Μουντιάλ του Κατάρ και θα τεθεί στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ μετά το τουρνουά.

Ο Λουίς Ντίας τραυματίστηκε στο γόνατό του, θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης έως και για δύο μήνες και θα χάσει το Μουντιάλ. Στα θετικά για τον Κολομβιανό μεσοεπιθετικό, είναι ότι δεν θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου, για την αποκατάσταση της ζημιάς και θα τεθεί στη διάθεση του Γιούργκεν Κλοπ μετά το τουρνουά του Κατάρ.

Liverpool’s Luis Diaz out until after the World Cup according to reports in Colombia. No surgery required on knee injury

— paul joyce (@_pauljoyce) October 10, 2022