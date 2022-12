Παστορέλο: «Ο Αρτούρ θα παραμείνει στη Λίβερπουλ»

Ο μάνατζερ του 26χρονου κεντρικού μέσου, παραχώρησε δηλώσεις στο “TWM” και ανέφερε ότι ο ποδοσφαιριστής θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα του Μερσεϊσάιντ.

Ο ατζέντης του Άρτουρ Μέλο, Παστορέλο, μίλησε για το τι μέλλει γενέσθαι με την περίπτωση του Βραζιλιάνου κεντρικού μέσου. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ο Άρτουρ Μέλο θα μείνει στη Λίβερπουλ τον Ιανουάριο και αυτό είναι 100% σίγουρο», ενώ για την μετακίνηση του στην Ιταλία δήλωσε: «Μία πιθανή επιστροφή στο Τορίνο δεν είναι ισχύει και δεν είναι το ζητούμενο τώρα».//

Arthur Melo’s agent Pastorello: “He’ll stay at Liverpool in January, 100%. It’s an aspect that has never been under discussion”, tells TMW. 🔴 #LFC

“A possible return to Turin is absolutely not the case”. pic.twitter.com/TmQBeAUfzB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2022