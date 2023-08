Πάει για μεγαλύτερη τιμωρία ο Φαν Ντάικ λόγω συμπεριφοράς

Σοβαρή τιμωρία αντιμετωπίζει ο αρχηγός της Λίβερπουλ, μετά την αμφισβητούμενη κόκκινη κάρτα που δέχθηκε στην αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ την Κυριακή (27/8).

Με τον Ντάργουν Νούνιες να μπαίνει αλλαγή και να γυρνάει το ματς… μόνος του, οι

“κόκκινοι” έκαναν μία τεράστια ανατροπή μέσα στο “Σεντ Τζέιμς Παρκ”, με το τελικό 2:1. Και αυτή δεν ήρθε όπως όπως, αλλά με την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ να παίζει με 10 από το 28’, λόγω της κόκκινης του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ανέτρεψε τον Αλεξάντερ Ίσακ, πάνω που ο Σουηδός ήταν έτοιμος να υποδεχτεί τη μπάλα και να βγει τετ-α-τετ με τον Άλισον. Η φάση είναι μέχρι και τώρα αμφιλεγόμενη όμως, καθώς ο αρχηγός της Λίβερπουλ φαίνεται να βρίσκει και μπάλα.

Virgil #vanDijk was sent off for this challenge… Do you agree?

📽️: @NBCSportsSoccer | #NEWLIV pic.twitter.com/t5CNUs6T9c

— SiriusXM FC 157 ⚽️📻 (@SiriusXMFC) August 27, 2023