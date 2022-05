Οι «εκλεκτοί» του Κλοπ για τον τελικό

Η Λίβερπουλ γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ενδεκάδα που επέλεξε ο Γερμανός τεχνικός για τον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης ρίχνονται στη «μάχη» του τελικού για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Μετά την ενδεκάδα των Μαδριλένων, οι «ρεντς» πήραν σειρά και γνωστοποίησαν τους «εκλεκτούς» ποδοσφαιριστές του Γιούργκεν Κλοπ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Λίβερπουλ: Άλισον – Άρνολντ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον – Φαμπίνιο, Χέντερσον, Τιάγκο – Ντίας, Μανέ, Σαλάχ

Here’s how we line up for the #UCLfinal

