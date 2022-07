Με απουσίες η Λίβερπουλ κόντρα στη Σίτι

Χωρίς τον βασικό τους τερματοφύλακα, Άλισον Μπέκερ, αλλά και χωρίς τον Ζότα θα παραταχθούν οι “κόκκινοι” στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν για το “Community Shield” απέναντι στους “πολίτες”.

Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι προετοιμάζονται για το πρώτο σπουδαίο ματς της σεζόν, αυτό για το “Community Shield”, με τον τεχνικό των “κόκκινων”, Γιούργκεν Κλοπ να επιβεβαιώνει σε δηλώσεις του την απουσία του Άλισον Μπέκερ, αλλά και αυτή του Ντιόγκο Ζότα.

Η Κυπελλούχος Αγγλίας, Λίβερπουλ, θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια της Πρέμιερ Λιγκ, Μάντσεστερ Σίτι στο “King Power Stadium” το Σάββατο (30/07), ωστόσο δεν θα έχει στη διάθεσή της τον βασικό τερματοφύλακά της, Άλισον Μπέκερ, λόγω τραυματισμού στους κοιλιακούς.

Ο Ζότα τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια προπόνησης πριν από τη έναρξη της προετοιμασίας και η ημερομηνία της επιστροφής του στην αγωνιστική δράση παραμένει άγνωστη.

«Ο Άλισον προπονήθηκε σήμερα περισσότερο από χθες, οπότε σίγουρα θα είναι διαθέσιμος για τη Φούλαμ αλλά όχι για το Σαββατοκύριακο», ήταν τα λόγια του Κλοπ για τον Βραζιλιάνο γκολκίπερ.

BREAKING: Liverpool manager Jurgen Klopp confirms Alisson will miss Saturday’s Community Shield against Manchester City but will be fit for their Premier League opener against Fulham. pic.twitter.com/txQ16T8NXD

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 28, 2022