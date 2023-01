Λίβερπουλ: Στο στόχαστρο ο Νέβες

Η παρέλαση ονομάτων για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής των “κόκκινων” συνεχίζεται, με εκείνο του Πορτογάλου μέσου της Γούλβς να προστίθεται στην λίστα.

Η Λίβερπουλ «θα μπορούσε να ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Ρούμπεν Νέβες αυτόν τον Ιανουάριο» εν μέσω των γνωστών πλέον ανησυχιών για τη μεσαία γραμμή της.

Ο 25χρονος έχει 18 μήνες για να εκπνεύσει το συμβόλαιό του με την Γούλβς και στο παρελθόν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι είναι απίθανο να υπογράψει νέο.

Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε στο παρελθόν ισχυριστεί ότι το μπάτζετ της ομάδας του για το παράθυρο του Ιανουαρίου έχει εξαντληθεί μετά την απόκτηση του Κόντι Χάκπο, αλλά τα σχέδιά του ενδέχεται να αλλάξουν εν μέσω ενδιαφέροντος για τον Πορτογάλο από τη Νιουκάστλ. Η Γούλβς φαίνεται να ζητά ένα ποσό κοντά στα 70 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή.//

Liverpool 'may look to bring in Ruben Neves this month' https://t.co/2sHzrkw2Fp

— MailOnline Sport (@MailSport) January 15, 2023