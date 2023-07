Η επανένωση Τσιμίκα – Σαλάχ (video)

Οι διακοπές έλαβαν τέλος για τον Έλληνα αμυντικό και τον Αιγύπτιο σταρ, την επιστροφή των δύο, δημοσίευσαν σήμερα (11/7) από τον επίσημο λογαριασμό τους οι ”κοκκινοι”.

Η προετοιμασία της Λίβερπουλ ξεκίνησε με τους Τσιμίκα και Σαλάχ να συναντιούνται ξανά έπειτα από ένα μήνα, δεν μπόρεσαν να κρύψουν την χαρά και τον ενθουσιασμό για την επανενωση τους.

Οι άνθρωποι της Λίβερπουλ απαθανάτισαν την σκηνή και την ανέβασαν στα σόσιαλ μίντια, γράφοντας: «Ο “Greek Scouser” και ο “Βασιλιάς της Αιγύπτου” επανενώνονται».//

The Greek Scouser and the Egyptian King reunited ❤️ pic.twitter.com/5cwNykaQB4

— Liverpool FC (@LFC) July 11, 2023