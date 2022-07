Έργα για τη νέα εξέδρα στο Άνφιλντ

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ετοιμάζεται να γίνει η έδρα της Λίβερπουλ, με τα έργα βελτίωσης του γηπέδου να συνεχίζονται. Αυτή τη φορά τοποθετήθηκε η ατσάλινη βάση που θα αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου κατά 7.000.

Η Λίβερπουλ μεγαλώνει το Άνφιλντ, κάνοντάς το ακόμη πιο επιβλητικό. Οι “κόκκινοι” ξεκίνησαν έργα προκειμένου να βελτιώσουν την έδρα τους, αλλά και να αυξήσουν τη χωρητικότητά του.

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, τοποθετήθηκε η ατσάλινη βάση που θα στηρίζεται η νέα κερκίδα, που θα αυξήσει τις θέσεις κατά 7.000. Αυτό το πρότζεκτ αναμένεται να ολοκληρωθεί ως την έναρξη της σεζόν 2023-24.

A significant milestone has been reached on the Anfield Road expansion project, as the 300-tonne roof truss has been carefully lifted into place 🏟

Check out the progress ⤵️ pic.twitter.com/iwe0mqXjhf

— Liverpool FC (@LFC) July 21, 2022