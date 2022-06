Επίσημα “κόκκινος” ο Ράμσεϊ

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 18χρονου μπακ της Αμπερντίν, ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφή του συλλόγου στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, μετά την έλευση του Ντάργουιν Νούνιες.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ ενισχύθηκε στο δεξί άκρο της άμυνας με την απόκτηση του Κάλβιν Ράμσεϊ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην σκωτσέζικη Αμπερντίν. Ο 18χρονος Σκωτσέζος πραγματοποίησε συνολικά 39 εμφανίσεις με 1 γκολ και 9 ασίστ στην Αμπερντίν και έκανε ένα σπουδαίο άλμα στην καριέρα του.

Ramsay is a Red 🙌🔴

We are delighted to announce the signing of @calvinramsay03 from Aberdeen, subject to international clearance.

— Liverpool FC (@LFC) June 19, 2022