Εκτός ο Ρόμπερτσον | Ευκαιρία για Τσιμίκα

Ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε γνωστό πως ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης και θα επιστρέψει μετά το διάλειμμα για τις εθνικές.

Ο Άντριου Ρόμπερτσον αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στην “εφιαλτική” βραδιά της Λίβερπουλ με αντίπαλο την Νάπολι και όπως ανακοίνωσε ο Γιούργκεν Κλοπ δεν είναι στο 100% και θα αναμένεται να τεθεί στα πλάνα του μετά το διάλειμμα για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Κάτι τέτοιο σημαίνει πως ο Σκωτσέζος χάνει σίγουρα τα παιχνίδια των “κόκκινων” με τον Άγιαξ για το Champions League και το ντέρμπι με την Τσέλσι για την Premier League με τον Κώστα Τσιμικά να αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού και στα δυο αυτά ματς.

