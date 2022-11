Λοτίτο: «Ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς είναι ο καλύτερος κεντρικός στον κόσμο»

Ο ισχυρός άνδρας της Λάτσιο, απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την περίπτωση του διεθνή Σέρβου και όπως φαίνεται η τιμή για να τον αγοράσει κάποιος θα… εκτοξευθεί ακόμα περισσότερο.

Ο Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, κατάφερε να “βρει” δίχτυα στην αναμέτρηση απέναντι στο Καμερούν και αυτό θα το… εκμεταλλευτεί ο Κλαούντιο Λοτίτο. Στις δηλώσεις που παραχώρησε ο ισχυρός άνδρας της Λάτσιο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μαντέψτε εσείς πόσα λεφτά αξίζει, κατάφερε να σκοράρει στο Παγκόσμιο Κύπελλο με τον αστράγαλο του τραυματισμένο», είπε αρχικά, ενώ συμπλήρωσε: «Ο Σεργκέι, είναι ο καλύτερος κεντρικός μέσος στον κόσμο». Να θυμίσουμε, ότι την τελευταία φορά, ο Κλαούντιο Λοτίτο τον κοστολόγησε 120 εκατομμύρια ευρώ.//

Lazio president Lotito on Sergej Milinković-Savić price tag: “Guess how much he’s worth – he scored a goal at the World Cup with his ankle injured and he’s the best midfielder in the World…”, tells Messaggero. 🇷🇸 #transfers

Last time, he mentioned €120m price tag for Sergej. pic.twitter.com/K6xZt6ZpaJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2022