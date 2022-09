Το χειρότερο ξεκίνημα της Γιουβέντους στο Champions League

Η “Μεγάλη Κυρία” άρχισε τη φετινή της περιπέτεια στους ομίλους της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με δύο ήττες, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Γιουβέντους ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα της από την Μπενφίκα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Παρόλο που οι Ιταλοί προηγήθηκαν, οι Πορτογάλοι κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν μια σημαντική νίκη.

Αυτή η ήττα σε συνδυασμό με εκείνη, μία εβδομάδα πριν, στο Παρίσι από την Παρί Σεν Ζερμέν, φέρνουν την ομάδα του Αλέγκρι στους μηδέν βαθμούς μετά από δύο αγωνιστικές και αποτελούν το χειρότερο ξεκίνημα της ιστορίας στο θεσμό. Έχει δυσκολέψει σημαντικά και η πρόκριση της ομάδας στην επόμενη φάση, με τους Παριζιάνους και τους “αετούς” να μετρούν μέχρι τώρα δύο στα δύο.

1 – Juventus have lost each of their first two group stage games of a UEFA Champions League campaign for their first time ever. Fall.#JuveBenfica pic.twitter.com/Og1MbcLMBy

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 14, 2022