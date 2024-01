Συλλέγει… αυτόγραφα ο 18χρονος Μπουντέ στο ντεμπούτο του

Ο Βέλγος χαφ αγωνίστηκε για πρώτη φορά με την φανέλα της πρώτης ομάδας της Γιουβέντους, στο πλαίσιο του Κύπελλο το βράδυ της Πέμπτης (04/01), κόντρα στη Σαλερνιτάνα.

Η “Βέκια Σινιόρα” επικράτησε της Σαλερνιτάνα με 6-1, για τις ανάγκες του Coppa Italia. Ωστόσο, στο εν λόγω ματς, ο Ζόσεφ Μπουντέ έκανε το ντεμπούτο του με τους “Μπιανκονέρι”, μόλις στα 18 του έτη.

Έτσι, ο νεαρός Βέλγος χαφ έβαλε όλους του τους συμπαίκτες να υπογράψουν την φανέλα με την οποία αγωνίστηκε, διότι για εκείνον είναι ιστορική και σπουδαίας συναισθηματικής αξίας. Προφανώς, αυτή η φανέλα θα αξίζει… πολλά, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον.//ΓΚ.

🇧🇪📈 Joseph Nonge Boende (18) made his Juventus debut last night; after the game he asked the team to sign his shirt! 🖤🤍 pic.twitter.com/rW0wmEONRj

— EuroFoot (@eurofootcom) January 5, 2024