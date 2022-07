“Έκλεψε” τον Μπρέμερ από την ‘Ιντερ η Γιουβέντους

Η “Γηραιά Κυρία” κέρδισε την μονομαχία με τους “νερατζούρι” για τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα παραμείνει κάτοικος Τορίνου, αλλά για λογαριασμό της “Γιούβε” από τη νέα χρονιά.

Στη Γιουβέντους θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκλέισον Μπρέμερ, αποχωρώντας από την Τορίνο, στην οποία βρίσκεται από τη σεζόν 2018/19. Οι “μπιανκονέρι” αναγκάστηκαν να βγάλουν από τα ταμεία τους 40 εκατομμύρια ευρώ συν 7 εκατ. ευρώ μπόνους, προκειμένου να… προλάβουν την Ίντερ και να κάνουν δικό τους τον Βραζιλιάνο στόπερ.

Ο Μπρέμερ αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος αμυντικός της Serie A για το 2021-22, ανεβάζοντας αρκετά την χρηματιστηριακή του αξία. Η απόφαση της Γιουβέντους να αποκτήσει τον 25χρονο Βραζιλιάνο, ήρθε μετά την πώληση του βασικού της σέντερ μπακ, Ματάις Ντε Λιχτ, στην Μπάγερν Μονάχου. Ο θηριώδης στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027 με ετήσιες απολαβές 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συν 1 μπόνους.

🔜 Done Deal and confirmed! Gleison #Bremer to #Juventus from #Torino for €40M + 7M as bonuses. Contract until 2027 (€4M/year + 1M as bonuses). #transfers https://t.co/xilil6Jywf

