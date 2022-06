Mετακομίζει στις ΗΠΑ ο Κιελίνι

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ο έμπειρος Ιταλός αμυντικός θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να αγωνιστεί στην Αμερική.



Σύμφωνα με το Sky Sport Italia, Τζόρτζιο Κιελίνι, στο τέλος του συμβολαίου του με τη Γιουβέντους, αναμένεται να μετακομίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκειμένου να ζήσει μια ακόμη και ίσως τελευταία εμπειρία, αυτή του MLS.

Ο 37χρονος Ιταλός αμυντικός ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη «Γηραιά Κυρία» μετά την ήττα της ομάδας του από την Ίντερ στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Κιελίνι από τη Λιβόρνο, πέρασε 17 σεζόν στην ομάδα του Τορίνο και αγαπήθηκε πλήρως από τους φίλους της ομάδας. Με τη «Γηραιά Κυρία» μέτρησε εννέα πρωταθλήματα και πέντε Κύπελλα Ιταλίας, ενώ παράλληλα μετράει και 117 συμμετοχές με την Εθνική Ιταλίας.

Giorgio Chiellini’s set to join LAFC in MLS, done deal. Full agreement now reached with final meeting expected in London in the coming days, while contracts are now almost ready. 🇺🇸 #LAFC

Chiellini will fly to Los Angeles in the coming weeks, here we go. #MLS pic.twitter.com/UJt4PE2O4N

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2022