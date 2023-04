Η Γιουβέντους θέλει να αγοράσει τον Μίλικ

H “Μεγάλη Κυρία” έχει μείνει ευχαριστημένη από τις εμφανίσεις του έμπειρου επιθετικού και θέλει να τον υπογράψει για ακόμα τρία χρόνια.

Κάτοικος Τορίνου θα παραμείνει, εκτός απρόοπτου μέχρι το 2026 ο Αρκάντιους Μίλικ!Ο Πολωνός στράικερ που αγωνίζεται στη Γιουβέντους ως δανεικός από τη Μαρσέιγ έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία ώστε να αγωνίζεται σε αυτήν για ακόμη τρία χρόνια ως κανονική μεταγραφή. Μάλιστα όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του Ιταλού δημοσιογράφου, Νικολό Σίρα, ο μάνατζερ του Μίλικ βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στο Τορίνο ώστε να διαπραγματευτεί την παραμονή του παίκτη στην ομάδα.

Arek #Milik’s agent (David Pantak) was in Turin 2 weeks ago to set the agreement with #Juventus, which are ready to trigger the option to buy from #OlympiqueMarseille for €7M + 2M as bonuses. For the polish striker contract until 2026 (3M/year). Expected a new meeting next week https://t.co/4MXS3pkdOk

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 15, 2023