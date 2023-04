Επιστρέφει στην Παρί ο Παρέδες

Ο Αργεντίνος χαφ, δεν θα παραμείνει στο Τορίνο, καθώς οι “μπιανκονέρι” δεν δείχνουν διατεθειμένοι να ενεργοποιήσουν την οψιόν που έχει συμφωνηθεί στο συμβόλαιό του.

Ο Λεάντρο Παρέδες θα αποχωρήσει από τη Γιουβέντους στο τέλος της σεζόν όπως έκανε γνωστό ο έγκριτος δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αργεντίνος χαφ, θα επιστρέψει στην Παρί, με τους Ιταλούς να δείχνουν απρόθυμοι να ενεργοποιήσουν την οψιόν και κατεπέκταση να βάλουν το… χέρι στην τσέπη, προκειμένου να τον κρατήσουν στην ομάδα.

Η απόφαση αυτή μοιάζει οριστική, με τον 28χρονο να γυρίζει στο Παρίσι και το μέλλον του να θεωρείται αβέβαιο. Αυτό που μένει να φανεί, είναι εάν θα ψάξει νέο ποδοσφαιρικό… σπίτι!

