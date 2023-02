Ανανεώνει με την Γιουβέντους ο Ντανίλο

Ο 31χρονος Βραζιλιάνος μπακ αναμένεται να παραμείνει στην “Μεγάλη Κυρία” γι’ ακόμα δύο χρόνια, αφού οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία.

Στο Τορίνο θα παραμείνει μέχρι το 2025 ο Ντανίλο, ο οποίος αναμένεται να ανανεώσει άμεσα το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ιταλικά ΜΜΕ, η διοίκηση των “μπιανκονέρι” θέλει να κρατήσει τον Βραζιλιάνο στο ρόστερ της και αναμένεται τις επόμενες ώρες ο 31χρονος να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Juventus have an agreement with Danilo to extend his contract until 2025 with an option for an additional year.

His salary will remain the same. ⚪️⚫️

📰 Sky Italia pic.twitter.com/ef8nJFGBUh

— Italian Football TV (@IFTVofficial) February 14, 2023