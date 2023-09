Έβανς: «Τα παιδιά μου δεν πίστευαν ότι έχω παίξει στη Γιουνάιτεντ»

Σε μια απίστευτη δήλωση προχώρησε ο 35χρονος αμυντικός, λέγοντας πως τα παιδιά του δεν πίστευαν ότι έχει παίξει στους “Κόκκινους Διάβολους”.

Ο Τζόνι Έβανς επέστρεψε μετά από 8 χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 35χρονος αμυντικός υπέγραψε πριν από μια εβδομάδα συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Έρικ Τεν Χάγκ για έναν χρόνο.

Παρότι ο Βόρειο Ιρλανδός αμυντικός έχει αγωνιστεί σε 198 παιχνίδια με την φανέλα των “Κόκκινων Διαβόλων” από το 2006 έως το 2015, τα παιδιά του δεν πίστευαν ότι έχει παίξει στην Γιουνάιτεντ.

Στις δηλώσεις του είπε: «Νομίζω ότι ξέρουν ότι έπαιζα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά δεν νομίζω ότι με πιστεύουν με αυτή την έννοια. Είναι ωραίο που επέστρεψα, τώρα μπορούν να με παρακολουθήσουν. Ο μεγαλύτερος γιος μου γεννήθηκε στη τελευταία μου σεζόν στον σύλλογο, οπότε θα ήταν ωραίο να τον πάρω στο “Όλντ Τράφορντ».//ΝΚ

