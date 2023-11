Εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες ο Μάντισον

Ο τραυματισμός του Άγγλου χαφ στην αναμέτρηση με την Τσέλσι αποδείχθηκε πιο σοβαρός από ότι εκτιμήθηκε αρχικά, σύμφωνα με την “Telegraph” ο 26χρονος μέσος θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Άγγελος Ποστέκογλου θα στερηθεί τις υπηρεσίες ενός εκ των φετινών πρωταγωνιστών της Τότεναμ, ο Τζέιμς Μάντισον όπως αναφέρει η αγγλική ιστοσελίδα έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα, ωστόσο, από πλευράς “Spurs” δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα ο βαθμός του διαστρέμματος.

Ο Μάντισον είναι δεύτερος σκόρερ της Τότεναμ στην Premier League με τρία γκολ και πρώτος σε ασίστ με πέντε, ενώ είναι και ο δεύτερος πιο απειλητικός ποδοσφαιριστής της ομάδας του Ποστέκογλου, μετρώντας 28 σουτ προς την αντίπαλη εστία.

Το γεγονός ότι δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα η χρονική περίοδος που θα απουσιάσει ο Άγγλος χαφ από τα γήπεδα, οδήγησε τον Ομοσπονδιακό προπονητή της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, να μην τον συμπεριλάβει στις κλήσεις.//ΜΛ.

Fears that James Maddison's injury is worse than first expected. Ange to give fitness updates later. Story with @JPercyTelegraph #THFC https://t.co/X0lJ3kgsDX

— Matt Law (@Matt_Law_DT) November 10, 2023