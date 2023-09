Διέψευσε η Νάπολι τα σενάρια για την πρόωρη επέκταση του Κβαρατσκέλια

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρης ανανέωσης του Γεωργιανού εξτρέμ που έχει συμβόλαιο για τέσσερα ακόμα χρόνια.

Δεν άφησε αμφιβολίες πάνω στο θέμα της πρόωρης επέκτασης του Κβίτσα Κβαρατσκέλια, η Νάπολι καθώς με ένα οργισμένο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε πως τα σενάρια αυτά είναι ανοησίες και ότι παίκτης δεσμεύετε με τους “Παρτενοπέι” για ακόμα τέσσερα χρόνια.

Αναλυτικά η ανάρτηση του συλλόγου:

«Ορισμένα μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν να αναφέρουν, χρησιμοποιώντας τους ατζέντηδες του παίκτη ως μοναδική πηγή, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για την επέκταση του συμβολαίου του. Αυτές είναι ανοησίες. Κανείς από τη Νάπολι δεν έχει μιλήσει ποτέ για πιθανή ανανέωση του παίκτη (του οποίου το συμβόλαιο λήγει σε 4 χρόνια)»

Alcuni media continuano a raccontare, avendo come unica fonte gli agenti del calciatore, di presunte trattative in corso per il rinnovo di Kvaratskhelia. Si tratta di “cazzate”. Nessuno del Napoli ha mai parlato del possibile rinnovo del calciatore (il cui contratto scade tra 4…

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 5, 2023