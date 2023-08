Πάει για Γιορέντε η Αλ Αχλί

Πολύ κοντά στη απόκτηση του Ισπανού μέσου βρίσκεται η ομάδα από την Αραβία, σύμφωνα με το tuttomercato, που μιλά για προσφορά στην Ατλέτικο για τον παίκτη, ύψους 20 εκατ. ευρώ.

Αρκετά κοντά στην απόκτηση του Μάρκος Γιορέντε βρίσκεται η Αλ Αχλί, σύμφωνα με δημοσίευμα, οι δύο πλευρές φαίνεται να βρίσκονται μια… ανάσα πριν από την συμφωνία κάτι που δεν αποκλείεται να συμβεί στις επόμενες ημέρες.

Η ομάδα από την Αραβία, προσφέρει ένα ποσό στο ύψος των 20 εκατ. ευρώ στους “ροχιμπλάνκους” και στον παίκτη τριετές συμβόλαιο χωρίς να έχουν γίνει γνωστές οι απολαβές του παίκτη.

Η Αλ Αχλί έτσι προσθέτει ακόμα έναν παίκτη με εμπειρία από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μετά τους Μεντί, Μαχρέζ και Φιρμίνιο. Ο Ισπανός μέσος την περασμένη σεζόν μέτρησε 29 συμμέτοχες με τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ.//ΝΚ

