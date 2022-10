H Aτλέτικο τίμησε τον Κόκε για το ρεκόρ συμμετοχών του

Το “Wanda Metropolitano” έβαλε τα γιορτινά του για να… υποδεχτεί τον Ισπανό που έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ομάδας.

Ο Κόκε ο οποίος έκανε ντεμπούτο στο 2009, συμπλήρωσε τις 554 συμμετοχές με τους “ροχιμπλάνκος” και κατάφερε να σηκώσει οκτώ τίτλους, δύο πρωταθλήματα, ένα Copa del Rey, δύο Europa League, δύο Super Cup Ευρώπης και ένα Ισπανικό Σούπερ Καπ.

Ο Αρχηγός της Ατλέτικο ήταν φορτισμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενώ όταν εμφανίστηκε στο βίντεο ο Τιάγκο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Στο αφιέρωμα συμμετέχουν η οικογένεια, ο Ντιέγκο Σιμεόνε, αλλά και όλοι οι συμπαίκτες του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Κόκε κατά τη διάρκεια του αφιερώματος:

«Είναι περηφάνια που ένα αγόρι της γειτονιάς, από τo Βαγιέκας, καταφέρνει να είναι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους της γειτονιάς μου και την οικογένειά μου για ό,τι έχουν κάνει για μένα. Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Όταν ήμουν 6 ετών, δεν ήθελα καν να εγγραφώ για να παίξω ποδόσφαιρο, ντρεπόμουν… μέχρι που με έπεισε η μητέρα μου. Μου είπε “αν σου αγοράσω χρωματιστά παπούτσια, θα εγγραφείς;” και… ευχαριστώ μαμά.

Είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για μένα. Όλοι έχουν κάνει τη δουλειά τους σε αυτόν τον όμορφο δρόμο. Οι αξίες που μου έχουν μεταδώσει οι γονείς μου είναι ο λόγος που τα κατάφερα όλα αυτά. Είναι σημαντικό να αισθάνεσαι ταυτισμένος με αυτό που κάνεις και αυτό νιώθω. Όταν σηκώνομαι για να πάω στην προπόνηση, όταν φοράω τη φανέλα της Ατλέτικο, θα τα πάω καλύτερα ή χειρότερα, είμαστε άνθρωποι, αλλά θα τα δώσω όλα. Αυτό θέλω, οι συνάδελφοί μου να έχουν αυτό το αίσθημα, ότι ανήκουν κάπου».

Από τη μεριά του, ο Ντιέγκο Σιμεόνε δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον Ισπανό:

«Ήμουν τυχερός ως προπονητής που είχα ένα νεαρό αγόρι που μεγάλωσε και έμαθε από όλους τους συμπαίκτες του. Είναι άτομο με αφοσίωση και υπευθυνότητα. Ψάχνει για το καλύτερο για την ομάδα και είμαι ενθουσιασμένος για αυτή την ανάπτυξη που είχε. Ξέρεις ότι δεν πρόκειται να σου δώσουμε τίποτα δωρεάν και να συνεχίσεις έτσι».

Koke in tears during his tribute. 🥲pic.twitter.com/RfqhaEYvUY

