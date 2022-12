Ετοιμάζει… βαλίτσες ο Φέλιξ

Ο 23χρονος Πορτογάλος, αναμένεται να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης μέσα στο 2023, με τους “ροχιμπλάνκος” να ζητάνε κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ζοάο Φέλιξ, ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη και την Ατλέτικο, καθώς οι κακές σχέσεις του παίκτη με τον Σιμεόνε, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του, τον… στέλνουν στην έξοδο. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, επιθυμεί να δοκιμάσει κάτι καινούργιο στην καριέρα του, μακριά από τους “κολτσονέρος” και υπάρχει πιθανότητα να υπάρξουν εξελίξεις ακόμα και τον Ιανουάριο. Ο Μέντες, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με αρκετές ομάδες, με την Ατλέτικο να ζητάει κάτι παραπάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.//

João Felix, prepared to leave Atletico Madrid in 2023. He’s open to a new experience and so there are concrete chances to make the move in January. 🚨🇵🇹 #transfers

Atletico try to ask more than €100m for João. Mendes, discussing with many clubs.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 11, 2022