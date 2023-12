Χιμένεθ σε Ζοάο Φέλιξ: «Θέλεις να παλέψουμε;»

Ο Πορτογάλος επιθετικός ήρθε αντιμέτωπος με τον θυμό του πρώην συμπαίκτη του, πριν τους χωρίσει ο Κόκε, κατά τη διάρκεια της μονομαχίας της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Μπαρτσελόνα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, σημείωσε το μοναδικό γκολ στον αγώνα ενάντια στην πρώην ομάδα του, καθώς οι “μπλαουγκράνα” λύγισαν με 1-0 το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε για την 15η αγωνιστική της La Liga την Κυριακή (3/12).

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Φέλιξ είχε μια έντονη λογομαχία με τον πρώην συμπαίκτη του, Χοσέ Μαρία Χιμένεθ, ο οποίος αντιμετώπισε θυμωμένος τον Πορτογάλο επιθετικό αφού του έκανε ένα φάουλ.

Σύμφωνα με το “RMC Sport”, ο Χιμένεθ είπε στον πρώην συνάδελφό του: «Θέλεις να παλέψουμε;», στην οποία ο Φέλιξ απάντησε: «Με χτύπησες, με χτύπησες». Αυτό εξόργισε περαιτέρω τον αμυντικό της Ατλέτικο, ο οποίος είπε: «Ναι, θέλεις να παλέψουμε ή τι;».

JM Gimenez to Joao Felix during the match: “You want to fight or what?”

— @MovistarFutbol pic.twitter.com/MkEbU8PTxm

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 3, 2023