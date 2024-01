Ανακοίνωσε Γκρμπιτς η Σέφιλντ

Μεταγραφική ενίσχυση για την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ κάτω από τα δοκάρια στην “μάχη’ που δίνει για την παραμονή της στην κατηγορία.

Η ουραγός στον βαθμολογικό πίνακα της Premier League ανακοίνωσε την απόκτηση του Κροάτη τερματοφύλακα Ίβο Γκρμπιτς από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας κατά την περσινή σεζόν κατέγραψε συνολικά 13 συμμετοχές, αλλά μη έχοντας χώρο και ρόλο στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε αναζήτησε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Welcome to the Bladesmen, Ivo Grbić 🧤🇭🇷 pic.twitter.com/JhfYISyk5J

— Sheffield United (@SheffieldUnited) January 26, 2024