Υπέροχος ο… Αύγουστος για την Άρσεναλ

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι οι “κανονιέρηδες” κατάφεραν να κερδίσουν τη Φούλαμ με 2-1 και έκαναν το απόλυτο στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές, με μεγάλο πρωταγωνιστή, θετικό και αρνητικό, τον Γκάμπριελ.

Οι “κανονιέρηδες” σε ένα ματς με εντυπωσιακό ρυθμό κατάφεραν να… ξεπεράσουν το εμπόδιο της εξαιρετικής Φούλαμ. Παρά το γεγονός, ότι η Άρσεναλ βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να βρει τα ψυχικά αποθέματα και να ανατρέψει το ματς, κάνοντας το 4/4, όντας η μόνη ομάδα που έχει συνολικά 12 βαθμούς. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο… Γκάμπριελ.

Ο αγώνας

Το ματς ξεκίνησε με τους “κανονιέρηδες” να έχουν τον έλεγχο του αγώνα, προσπαθώντας να διασπάσουν τη μαζική άμυνα που έπαιζε η Φούλαμ. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή ήρθε στο 29ο λεπτό, όταν ο Μαρτινέλι εκτέλεσε, πολύ έξυπνα, απευθείας το κόρνερ, με τη μπάλα, όμως, να μην του κάνει το χατήρι, καθώς σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, υπό την επίβλεψη του Λένο. Η Άρσεναλ δεν μπόρεσε να βρει πολλά κενά απέναντι στο εξαιρετικό αμυντικό σύνολο του Μάρκο Σίλβα, με το ημίχρονο να τελειώνει με μία ακόμα ευκαιρία. Ο Σάκα δαπάνησε μία πολύ μεγάλη στιγμή, όταν βρέθηκε απέναντι από τον Λένο, χωρίς να καταφέρει να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Έτσι οι δύο ομάδες αποχώρησαν για την ανάπαυλα του χωρίς να υπάρχει σκορ.

Το δεύτερο μισό ξεκίνησε με τους “κανονιέρηδες” να μπαίνουν… φουριόζοι, ψάχνοντας το γκολ που θα τους βάλει μπροστά στο σκορ, με την άμυνα της Φούλαμ να συνεχίζει αντιδρά με μεγάλη αποτελεσματικότητα στην πίεση που δεχόταν. Οι “κότατζερς” έδειχναν ότι μπορεί να κάνουν τη “ζημιά” και τελικά την έκαναν. Στο 56ο λεπτό ο Γκάμπριελ κράτησε υποερβολικά τη μπάλα στα πόδια του, χωρίς λόγο, ενώ… παραμόνευε ο Μίτροβιτς. Ο Σέρβος έκλεψε υποδειγματικά τη μπάλα από τον αμυντικό της Άρσεναλ και βρέθηκε απέναντι στο Ραμσντέιλ, ο οποίος δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 1-0. Η Άρσεναλ βγήκε μπροστά σαν… πολεμική μηχανή και κατάφερε να βρει την ισοφάριση οκτώ λεπτά αργότερα.

Ο Σάκα πάσαρε στον Όντεγκααρντ και αυτός σκόραρε φέρνοντας το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία. Η Φούλαμ λίγο έλειψε να ξαναπάρει κεφάλι και πάλι με τον Μίτροβιτς, όταν ξεμαρκαρίστηκε πολύ ωραία με την κεφαλιά του, όμως, να καταλήγει στην αγκαλιά του Ραμσντέιλ. Η Άρσεναλ κατάφερε να πάρει τον έλεγχο του αγώνα, ψάχνοντας το “χρυσό γκολ”, που θα τις χάριζε το τέταρτο συνεχόμενο της τρίποντο. Και το βρήκε. Ο Γκάμπριελ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα από εκτέλεση κόρνερ του Μαρτινέλι και εξιλεώθηκε για το λάθος του νωρίτερα, χαρίζοντας τη νίκη στους “κανονιέρηδες”. Το σύνολο του Αρτέτα ολοκλήρωσε το 4/4 και είναι η μόνη ομάδα που έχει καταφέρει να κάνει το απόλυτο και να συγκεντρώσει 12 βαθμούς.

