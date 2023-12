Τζάκα: «Η Άρσεναλ δεν μου έδειξε σεβασμό»

Ο Ελβετός μέσος της Μπάγερ Λεβερκούζεν σε συνέντευξη που παραχώρησε, ήταν αποκαλυπτικός για την παρουσία του στους “κανονιέρηδες” και την αποχώρησή του από την ομάδα του Λονδίνου.

Ο πρώην αρχηγός της Άρσεναλ και νυν μέσος της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Γκράνιτ Τζάκα, σε συνέντευξη που παραχώρησε, μίλησε για την επταετή θητεία του στο Βόρειο Λονδίνο, τονίζοντας πως δεν δέχτηκε τον κατάλληλο σεβασμό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γκράνιτ Τζάκα:

«Μέχρι σήμερα, δεν μπορώ να πω πραγματικά τι μου συνέβη (εκείνη τη στιγμή). Το ματς με την Πάλας δεν ήταν ένα κακό παιχνίδι από μένα, αλλά ούτε και ένα κορυφαίο παιχνίδι. Με εξέπληξε που είδα τον αριθμό μου στο πινακάκι για αλλαγή, ως αρχηγός, στο 60ο λεπτό. Σκέφτηκα ότι ίσως ήταν μια παρεξήγηση, ίσως νόμιζαν ότι ήμουν τσαντισμένος (με την αντικατάσταση). Με αποδοκίμασαν σχεδόν αμέσως. Σκέφτηκα: “Εντάξει, είμαι εγώ εναντίον 60.000, τι να κάνω;”. Κοιτάζοντας πίσω, μετανιώνεις για πράγματα, αλλά ίσως είσαι και χαρούμενος που έκανες κάποια πράγματα. Ακόμα δεν είμαι σίγουρος… Αλλά ξέρω αυτό: εκείνη η μέρα δεν ήταν εύκολη. Ήμουν πεπεισμένος ότι θα τα κατάφερνα όλα, αλλά για τους γονείς μου και τη γυναίκα μου ήταν κόλαση. Υποτίθεται ότι θα συναντιόμασταν με τον σύλλογο για ένα νέο συμβόλαιο δύο ημέρες αργότερα. Αυτό φυσικά δεν έγινε ποτέ».

«Ο σύλλογος μου έδειξε ελάχιστο σεβασμό, παρόλο που ήμουν ο αρχηγός. Ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελαν να με ξεφορτωθούν το συντομότερο δυνατό, εκτός από ένα άτομο: Τον Μικέλ Αρτέτα. Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, οι βαλίτσες μου ήταν ήδη έτοιμες και ετοιμαζόμουν να μπω στο αεροπλάνο. Με την καρδιά και την ψυχή μου, είχα ήδη εγκαταλείψει τον σύλλογο. Του είπα: “Η λύση είναι να φύγω εγώ”. Ο Μίκελ μου είπε ότι ήθελε να μείνω. Αλλά εγώ δεν ήμουν σίγουρος. Θυμάμαι ότι μίλησα με τον πατέρα μου εκείνη την εποχή. Μου είπε, ‘Πάμε να φύγουμε’. Για πρώτη φορά μου είπε να φύγω μακριά. Είπε ότι δεν υπήρχε μέλλον για μένα στην Άρσεναλ. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να παίζει ξανά για την Άρσεναλ. Του είπα: ‘Θέλω να πάω κάπου όπου οι οπαδοί δεν θα με γιουχάρουν’. Αλλά ήταν τόσο πειστικός. Για πρώτη φορά στη ζωή μου πήρα μια απόφαση χωρίς να μιλήσω πρώτα με την οικογένειά μου. Σηκώθηκα και είπα: ‘Εντάξει, θα μείνω’. Αγκαλιαστήκαμε και, από εκείνη την ημέρα και μετά, επέστρεψα στις προπονήσεις και ήταν σαν να μην είχε συμβεί ποτέ τίποτα».//Γ.

