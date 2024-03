Τομιγιάσου και Γουάιτ υπέγραψαν τα νέα συμβόλαια στην Αρσεναλ

Η Άρσεναλ συμφώνησε με τον Τακεχίρο Τομιγιάσου, ο οποίος υπέγραψε ήδη, όπως αναφέρουν αγγλικά ΜΜΕ, την επέκταση του συμβολαίου του.

Ο διεθνής Ιάπωνας αμυντικός ολοκλήρωσε τις επαφές με τη διοίκηση των «κανονιέρηδων» για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2027.

Μαζί με τον Τομιγιάσου η διοίκηση της Άρσεναλ συμφώνησε να επεκτείνει κατά δύο χρόνια και το συμβόλαιο του Μπεν Γουάιτ, που λήγει το 2026, με οψιόν ανανέωσης για ένα επιπλέον έτος.

Τα ίδια ρεπορτάζ αναφέρουν πως και ο 26χρονος Άγγλος διεθνής αμυντικός, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2020 από τη Λιντς αντί 50 εκατ. ευρώ, έχει ήδη υπογράψει το νέο συμβόλαιο και σήμερα ή αύριο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τη διοίκηση της Άρσεναλ και για τους δύο παίκτες.

💬 “I’m so happy, it’s been a long journey.”

Our number four sets his sights on honours after putting pen-to-paper on a new deal at the club. Watch the full video on https://t.co/4KJlfKW7rt

— Arsenal (@Arsenal) March 14, 2024