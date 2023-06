Στις 6 Αυγούστου το Σίτι-Άρσεναλ

Ορίστηκε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι της σεζόν για την Αγγλία, με την FA να ανακοινώνει την ημερομηνία που θα διεξαχθεί το Community Shield.

Νωρίς τον Αύγουστο κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στην Αγγλία. Η Μάντσεστερ Σίτι που κατέκτησε τα… πάντα, θ’ αντιμετωπίσει το Γουέμπλεϊ την δεύτερη Άρσεναλ, με το νικητή να κατακτά το Community Shield. Αμφότερες οι ομάδες θα προσπαθήσουν να μπουν με το… δεξί στη σεζόν 2023/24, με το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα να θέλει να κατακτήσει ακόμη ένα τρόπαιο και θα προσπαθήσει να φτάσει σε ένα ιστορικό ρεκόρ (αν πάρει και το ευρωπαϊκό Super Cup και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων) με έξι κούπες σε ένα ημερολογιακό έτος, κάτι που είχε καταφέρει το 2009 με την Μπαρτσελόνα.

BREAKING: The FA have confirmed that the 2023 Community Shield will take place on Sunday 6th of August, at Wembley Stadium 🏟️ pic.twitter.com/QtDOsCHG5j

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 16, 2023