Στα λευκά η Άρσεναλ για καλό σκοπό

Οι “κανονιέρηδες” θα αγωνιστούν με ολόλευκες εμφανίσεις κόντρα στη Λίβερπουλ για το FA Cup την Κυριακή (07/01) με στόχο να στείλουν μήνυμα κατά της βίας.

Στο παιχνίδι του “Emirates” η ομάδα του Αρτέτα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με λευκές εμφανίσεις σε παιχνίδι εντός έδρας, θέλοντας να αντιταχθεί στην έξαρση της βίας στο Λονδίνο και τον εγκλημάτων με μαχαίρι, τα οποία εκτιμώνται σε πάνω από 13.000 χιλιάδες από τον Ιούνιο του 2023. Στο παρελθόν η Άρσεναλ έχει αγωνιστεί με παρόμοιες εμφανίσεις δύο φόρες και πάλι στο FA Cup αλλά σε δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις.//ΣΠ

When we can stop worrying about where we can walk, we can start dreaming about where we can go.

