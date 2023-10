Ράμσντεϊλ: «Υποφέρω και πονάω όταν δεν παίζω…»

Ο Άγγλος πορτιέρο μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια σε πρόσφατη συνέντευξή του, αναφερόμενος στο γεγονός πως έχει χάσει την θέση του βασικού τερματοφύλακα στην Άρσεναλ από τον Ντέιβιντ Ράγια.

Υποφέρει ψυχολογικά ο Άαρον Ράμσντεϊλ την φετινή σεζόν λόγω των λιγότερων συμμετοχών του και το δηλώνει ανοιχτά. Ο 25χρονος γκολκίπερ ήταν αδιαμφισβήτητα βασικός κάτω από τα γκολπόστ των “κανονιέρηδων” την περσινή σεζόν, αλλά από όταν απέκτησαν τον Ντέιβιντ Ράγια από την Μπρέντφορτ, τα λεπτά συμμετοχής του μειώθηκαν και ο Ισπανός έχει ήδη σημειώσει έξι συμμετοχές στην Premier League και το Champions League.

Ο Ράμσντειλ δήλωσε σχετικά με το θέμα του ανταγωνισμού μεταξύ τους:

«Είτε παίζω εγώ είτε ο Ντέιβιντ, πρέπει να έχουμε την ικανότητα να είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, αλλά την ίδια στιγμή είναι περίεργο. Πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτό και αυτό είναι που κάνουμε. Δουλεύουμε απολύτως επαγγελματικά μαζί με τον Ράγια».

Aaron Ramsdale says he is “suffering and hurting” when not playing for Arsenal but maintains he and fellow goalkeeper David Raya have a good relationship.#AFC | #PL

➡️ https://t.co/rvSHUxmy5k pic.twitter.com/iYQWXxLcNT

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 19, 2023